Армен Саргсян посетил Мемориал известного японского предпринимателя и мецената Эичи Шибусава

Находящийся с рабочим визитом в Японии президент Республики Армения Армен Саргсян сегодня в Токио посетил Мемориальный комплекс-фонд известного японского предпринимателя и мецената, друга армянского народа Эичи Шибусава.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Эичи Шибусава в 1922 году в Токио основал Благотворительный фонд армянской помощи (The Armenian relief fund), который оказал значительную помощь армянам, спасшимся от геноцида, особенно в вопросе переезда через Японию в США и в другие страны и поиска убежища.

В основании фонда важную роль сыграл и посол США в Османской империи Генри Моргентау.

Одна из влиятельных фигур того времени, Эичи Шибусава, которого считали «отцом японского капитализма», сыграл ведущую роль в развитии современного японского общества и был основателем первого современного банка Японии, а также Палаты торговли и промышленности Японии. Он принимал участие в создании около 500 предприятий и хозяйственных организаций, а также в учреждении организаций социальной защиты и образования. С 2024 года портрет Эичи Шибусава будет на банкноте номиналом в 10 000 иен.

В Мемориальном фонде Эичи Шибусава президент Саргсян встретился с Масахиде Шибусава, директором Tsunetsu Komatsu и внуком Эичи Шибусава. Выразив благодарность за прием, президент Саргсян назвал этот визит важным для нашей страны. Выразив от имени всего армянского народа признательность за неоценимую поддержку, оказанную армянскому народу Эичи Шибусава и его фондом, Президент отметил, что Япония является для нас примером. «Как нация, Вы пережили тяжелые времена, у Вас были большие потери, вероятно, Вам казалось, что Вы все потеряли, но Вы восстановились, Вы построили свою родину. Я надеюсь, что мы откроем новую страницу в армяно-японских отношениях, которая будет ориентирована на будущее, на новые технологии и новые пути. Я нахожусь здесь именно с этой миссией».

Коснувшись деятельности Эичи Шибусава, президент Саргсян отметил, что жизнь и деятельность великого японского бизнесмена, мецената являются вдохновляющим посланием для углубления армяно-японских отношений.

Затем президент Саргсян вручил Масахиде Шибусава памятную медаль «Генри Моргентау» Музея-института Геноцида армян. «Ваш дед, Эичи Шибусава, был крупным бизнесменом, одним из основоположников японской экономики. Именно он спас большое количество армян. И дело не только в спасении жизней. Самое главное, что люди выжили и возродились, потому что у них была надежда. Независимо от того, насколько сложно сегодня, если есть надежда, то возможно выжить, когда есть надежда, вы можете все восстановить, когда есть надежда, вы можете продолжать свою жизнь. Надежда будет, если вы сильны, у вас будет надежда, если у вас будут друзья, такие как в 1915 году, после Геноцида. У нас были друзья, одним из них был посол Моргентау, а другой - Ваш дед», - сказал президент.

«Сегодня эта оценка в каком-то смысле направлена и на укрепление и развитие будущих армяно-японских экономических отношений, активное содействие Японии экономическому возрождению Армении, так же, как рука великого японского предпринимателя и благотворителя протянутая после Геноцида армянскому народу, внушившая доверие и давшая надежду на будущее, на осуществление мечтаний и на будущие победы».

Президент также ознакомился с деятельностью и с программами фонда, осмотрел музей, действующий при фонде. Президент Саргсян и директор фонда обсудили перспективы активизации сотрудничества как в деловой, так и в гуманитарной сферах, а также обсудили направления реализации совместных программ. Президент Саргсян пригласил директора фонда Джунецу Комацу Масахиде Шибусава посетить Армению.