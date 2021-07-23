В России выявили 23 811 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 811, до 6 078 522. Об этом сообщили журналистам в пятницу федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%.

В настоящее время в России продолжают лечение 476 222 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 547. Всего уже выздоровели 5 450 004 человека,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросло до уровня 86,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 795 против 796 днем ранее. Всего от инфекции умерли 152 296 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,51%, следует из данных штаба.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 425 против 4 287 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 481 296 заразившихся.

В относительном выражении прирост составил 0,32%.

За сутки в городе было зарегистрировано 107 летальных случаев, всего, по данным штаба, умерли 24 898 человек, или 1,68% заболевших.