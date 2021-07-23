А. Пилоян обратился в правительство относительно порядка поступления на работу в спасательную службу

В МЧС произошли структурные изменения.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью МЧС Республики Армения, в течение недели и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян встречался с сотрудниками всех ключевых подразделений управления для обсуждения вопросов, связанных с исполнительской дисциплиной, повышением эффективности работы, вакцинацией от COVID-19 и стимулированием инициативности сотрудников.

В ходе встреч в ряде отделов были обсуждены вопросы, волнующие сотрудников.

В частности, следующий вопрос: отдел управления разработки политики по чрезвычайным ситуациям и международному сотрудничеству был преобразован в отдел по разработке политики управления рисками бедствий. Андраник Пилоян ознакомился с работой ведомства, беседовал с коллективом, выслушал опасения и предложения.

Андраник Пилоян работу отдела разработки политики ЧС, назвал движущей силой министерства. По его словам, отдел уже успел показать свой стиль работы. Начальник управления Армен Карапетян сообщил, что в ближайшее время ряды сотрудников пополнятся новыми специалистами.

В настоящее время подразделение для правительства разрабатывает программы мероприятий МЧС на 2025-2026 годы, сообщил Армен Карапетян. Он отметил, что следующим шагом будет пересмотр национальной стратегии управления рисками стихийных бедствий. В него войдут вопросы сотрудничества с другими министерствами в области тушения пожаров и другие общие меры на ближайшие годы.

Андраник Пилоян сообщил персоналу, что он обратился в правительство РА с просьбой изменить конкурсный порядок поступления на работу в спасательную службу и установить порядок компенсации для лиц, проходящих службу в 50 км от населенного пункта, заверив, что в этом вопросе он будет последовательным.

В свою очередь, директор СС, полковник Армен Гаспарян поблагодарил главу МЧС за высокую оценку, подчеркнув, что «они своей работой доказали и доказывают, что работают в максимальную меру сил».