Число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае выросло до 51

Количество погибших из-за наводнений в центральной провинции Хэнань увеличилось до 51, 400 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы. Об этом в пятницу сообщило издание "Хэнань жибао" со ссылкой на местные власти.

По данным на полдень 23 июля, потоки воды размыли 44 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Прямой экономический урон от наводнений составил 65,5 млрд юаней ($10,12 млрд),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг местные власти информировали о 33 жертвах.

С 16 июля в провинции Хэнань начались сильные дожди, которые вызвали паводки.