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ООН сообщила, что засухи стали причиной смерти 650 тыс. человек за последние 50 лет

ООН сообщила, что засухи стали причиной смерти 650 тыс. человек за последние 50 лет

Засухи стали причиной смерти 650 тыс. человек в мире за последние полвека, более 577 тыс. жителей Земли погибли во время штормов. Эти данные опубликовала в пятницу Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Из 10 крупнейших катастроф к наибольшему числу смертей за последние 50 лет привели засухи (650 тыс. погибших), штормы (577 232), наводнения (58 700) и экстремальные температуры (55 736)", - отметила ВМО, сославшись на сведения, которые будут отражены в подготавливаемом к выпуску в сентябре докладе о смертности и экономическом ущербе, связанных с климатом, погодой и водой (1970-2019 гг.). Что касается экономического ущерба, вызванного катастрофами, то в первую десятку вошли штормы ($521 млрд) и наводнения ($115 млрд). Бедствия, имеющие отношение к климату, погоде и воде, стали причиной 45% всех смертей и 74% суммарного экономического ущерба, связанного с катастрофами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Связанные с погодой, климатом и водой риски становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. В частности, "периоды сильных дождей все в большей степени несут на себе отпечаток изменения климата", отметил он. Нагревающаяся атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к увеличению осадков во время штормов и повышает риск наводнений, констатировал глава ВМО.

 


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