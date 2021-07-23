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Срок пребывания на должности Эдуарда Арутюняна продлен на год

Срок пребывания на должности Эдуарда Арутюняна продлен на год

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал решение о продлении срока пребывания на должности начальника протокольного отдела Аппарата премьер-министра Армении Эдуарда Арутюняна.

Об этом решении «Арменпресс» осведомился с сайта e-gov.am

“Принимая за основу пункт 7 приложения к постановлению правительства Республики Армения N 967-н от 30 августа 2018 года, срок полномочий Эдуарда Гарегиновича Арутюняна, командированного из Министерства иностранных дел Республики Армения на должность начальника протокольного отдела аппарата премьер-министра (06-16-К3-1) продлевается сроком на 1 год до 28 августа 2022 года”, - написано в решении и. о. премьер-министра.


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