Срок пребывания на должности Эдуарда Арутюняна продлен на год

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал решение о продлении срока пребывания на должности начальника протокольного отдела Аппарата премьер-министра Армении Эдуарда Арутюняна.

Об этом решении «Арменпресс» осведомился с сайта e-gov.am

“Принимая за основу пункт 7 приложения к постановлению правительства Республики Армения N 967-н от 30 августа 2018 года, срок полномочий Эдуарда Гарегиновича Арутюняна, командированного из Министерства иностранных дел Республики Армения на должность начальника протокольного отдела аппарата премьер-министра (06-16-К3-1) продлевается сроком на 1 год до 28 августа 2022 года”, - написано в решении и. о. премьер-министра.