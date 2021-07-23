Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

Гагик Царукян обратился с посланием к армянским спортсменам-участникам Олимпийских игр

Гагик Царукян обратился с посланием к армянским спортсменам-участникам Олимпийских игр

Президент Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян направил послание армянским спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Токио.

«Дорогие олимпийцы!

С 23 июля по 8 августа в Токио будут проходить XXXII летние Олимпийские игры. 17 наших сильнейших спортсменов примут участие в этом важном событии спортивного мира. Каждый спортсмен мечтает завоевать олимпийское золото, но главное - стоя на пьедестале почета, видеть реющий флаг своей страны. Верю, что в честь наших спортсменов в Токио поднимут армянский триколор и зазвучит наш гимн.

Дорогие олимпийцы!

Сегодня перед Вами стоит новая тяжелая задача. Успешно выступить на XXXII летних Олимпийских играх, стартующих в Токио. Уверен, что Вы справитесь с этой задачей. Об этом свидетельствуют Ваши пройденные спортивные пути. Они не были простыми, Вы сталкивались с множеством трудностей. Из-за пандемии и войны спортивный мир Армении пережил тяжелый период. Но трудности  уже в прошлом, теперь настал черед побед. Сегодня, как никогда, нашему народу нужны победы. Армяне всего мира с Вами! Возвращайтесь победителями! И да хранит Господь всех нас», - как передает «Арменпресс», написал Гагик Царукян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]