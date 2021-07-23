АР: пожарные на западе США борются с огнем на территории почти 600 тыс. га

Пожарные в США продолжают борьбу с природными возгораниями на западе страны, где огнем охвачены почти 600 тыс. га территории. Как сообщает в четверг агентство Associated Press, на руку экстренным службам сейчас играет смена погоды и направления ветра.

Крупнейший из полыхающих сейчас в США пожаров зарегистрирован в штате Орегон, он получил название Bootleg. Как отмечает АР, на юго-восточном направлении он сейчас приближается к границам одного из прошлых очагов возгорания. Власти надеются, что выжженная земля, на которой практически не осталось древесины, может несколько снизить темпы распространения огня, который сейчас разрастается со скоростью около 6 км в день.

Сейчас на территории Орегона, где полыхают в общей сложности 7 лесных пожаров, огнем охвачены более 200 тыс. га земли. По оценкам специалистов, прежде, чем пожарным удастся локализовать наиболее крупный из них, выгореть может до 40 тыс. га,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Помимо Орегона, природные пожары полыхают и в других штатах на западе страны. Так, по данным Национального межведомственного пожарного центра, 17 очагов возгорания зафиксированы в штате Монтана, 16 - в Айдахо. Восемь пожаров бушуют в Калифорнии, где огнем охвачены свыше 93 тыс. га земли.

В общей сложности в западных американских штатах зафиксированы сейчас 79 крупных пожаров, сообщает Национальный межведомственный пожарный центр. Огнем охвачены 586 тыс. га земли.