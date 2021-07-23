В Армении подтверждено 221 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 120 заболевших

По состоянию на 11:00 23 июля в Армении подтверждено 221 новых случаев заражения COVID-19, 120 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода. За последние сутки проведено 5 653 тестов. Всего проведено 1 293 032 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 228 382 случая заражения COVID-19, 218 796 из которых вылечились, есть 4 579 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 894 пациентов.

Зарегистрировано 1 113 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.