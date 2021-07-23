Сократить топливно-зависящее производство, увеличить экспорт: что даст Армении новая солнечная станция

Строительство 200-мегаваттной солнечной фотоэлектрической электростанции в Армении сократит производство, зависящее от электроэнергии, решит проблему диверсификации энергетики и увеличит экспорт. «Арменпресс» беседовал с заместителем министра территориального управления и инфраструктур Акопом Варданяном и с генеральным директором Фонда государственного интереса Армении Давидом Папазяном.

Замминистра затруднился оценить с точностью, что даст Армении строительство такой станции с точки зрения энергетической безопасности, поскольку солнечная станция не является базовой станцией, но отметил: «Мы будем использовать наши собственные возобновляемые ресурсы для производства этой электроэнергии, а не импортировать ее. Например, в случае с АЭС, топливо импортируется, в этом случае его не надо импортировать. Это поможет нам либо сократить производство, зависящее от топлива, либо просто увеличить наш экспорт».

Замминистра подчеркнул, что Армения всегда экспортировала электроэнергию, даже в нынешний непростой период. И этот потенциал постоянно растет.

Касаясь вопроса, какой процент потребности в электроэнергии может обеспечить новая станция, Варданян отметил, что согласно техническим и теоретическим обоснованиям будет производиться около 500 млн. КВтч электроэнергии. Это 7 - 8% внутреннего спроса. «Это мало в общем объеме, мы производим около 7,7 - 7,8 млрд кВтч электроэнергии, с каждым годом объем производства увеличивается. Это составит около 6,5% от общего объема производства», - сказал замминистра.

После 44-дневной войны вместе с потерянными территориями Арцаха под контроль врага перешли и электростанции. На вопрос, можно ли восполнить пробел строительством этой станции, замминистра ответил, что в киловаттах - да. «Но с точки зрения режимов все немного иначе. Станция работает только днем, гидроэлектростанции работают весь день, но имеют сезонный характер. Большая часть электроэнергии с Арцахских ГЭС поступала в Армению и составляла наш экспорт», - сказал он.

Заместитель министра пояснил, чем Армения смогла заинтересовать такого зарубежного инвестора в сфере возобновляемых источников энергии, как «Масдар». «Армения дает 20-летнюю гарантию покупки. Инвестор знает, что они будут покупать его электроэнергию по цене, установленной на 20 лет. Есть государственная гарантия. И этого достаточно, чтобы получить прибыль, в том числе обратный выкуп», - сказал Варданян и добавил, что инвестора практически ничем не рискует.

В регионе солнечной станции такой мощности пока нет. Строительство станции начнется в конце 2022 года, самое позднее в начале 2023 года. 85% Компании «Масдар» будут принадлежать 85% акций совместной компании, а Фонду государственных интересов Армении и 15%.

Солнечная электростанция мощностью 200 МВт будет расположена в общинах Талин и Даштадем Арагацотнской области, 70% ее площади - в Даштадеме, 30% - в Талине. Солнечное излучение там достаточно благоприятно для таких проектов, и эта местность неблагоприятна для ее использования в сельском хозяйстве.

По словам генерального директора Фонда государственного интереса Армении Давида Папазяна, программа решает различные вопросы. «Прежде всего, эона решает вопрос диверсификации энергетики, но мы не решаем его комплексно, мы лишь начинаем процесс решения этого вопроса. Как с точки зрения независимости, так и с точки зрения окружающей среды, солнце является идеальным ресурсом для такой страны, как Армения, у которой не так уж много других ресурсов. В-третьих, с чисто экономической точки зрения, возможно, мы привезем в Армению один из лучших брендов этой области, одно из самых влиятельных предприятий, «Масдар» », - сказал Папазян.

Общины Даштадем и Талин в результате этого проекта получат прямое содействие. «На социальные программы в Талине и Даштадеме мы потратим 320 миллионов драмов. Скоро начнем сводить воедино все содержание программ», - сказал директор фонда, добавив, что они и «Масдар» ничего от этого не ждут, это просто помощь.

Кроме того, это 1,5 года активного строительства, в котором прямо или косвенно будут задействованы тысячи работников. Он заверил, что большое внимание будет уделено максимально возможному вовлечению людей, проживающих в Даштадеме и Талине и в их окрестностях. Планируется, что в октябре 2024 года уже возможна будет и продажа электричества.

Анна Григорян