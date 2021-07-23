Газета «Айастани Анрапетутюн»: До каких пор будет продолжаться турецкое лицемерие?

«То, что потепление российско-турецких отношений длится недолго, доказывает и история. Это вполне естественно, если учитывать тот факт, что эти страны находятся на одних и тех же жизненно важных геополитических территориях, и Турция начала свою политику экспансии с укрепления своей военной промышленности. Спад в этих отношениях не может не сказаться на ситуации вокруг Арцаха. В этом случае, во избежание возможных негативных событий, процессы более тесного сотрудничества между системой обороны Армении и формирования совместных военно-технических комплексов с ВС РФ должны быть осуществлены в кратчайшие сроки и с высочайшей эффективностью. Азербайджан уже проводит ежемесячные военные учения с Турцией, формируя единый военный фронт, единственными противостоящими региональными силами, которым являются Россия и Иран».

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