Заблудившийся и оказавшийся на территории Азербайджана житель Аскерана возвращен на родину

Согласно информации, собранной сотрудниками аппарата защитника прав человека Арцаха, 22 июля житель общины Айгестан Аскеранского района заблудился в районе общины Храморт и пересек контролируемый Азербайджаном участок. Как передает Арменпресс, об этом сообщил защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

«При посредничестве российских миротворцев гражданин был возвращен армянской стороне. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении.