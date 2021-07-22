Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

Заблудившийся и оказавшийся на территории Азербайджана житель Аскерана возвращен на родину

Заблудившийся и оказавшийся на территории Азербайджана житель Аскерана возвращен на родину

Согласно информации, собранной сотрудниками аппарата защитника прав человека Арцаха, 22 июля житель общины Айгестан Аскеранского района заблудился в районе общины Храморт и пересек контролируемый Азербайджаном участок. Как передает Арменпресс, об этом сообщил защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

«При посредничестве российских миротворцев гражданин был возвращен армянской стороне. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации