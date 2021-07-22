Заблудившийся и оказавшийся на территории Азербайджана житель Аскерана возвращен на родину
20:58, 22 Июль, 2021
Согласно информации, собранной сотрудниками аппарата защитника прав человека Арцаха, 22 июля житель общины Айгестан Аскеранского района заблудился в районе общины Храморт и пересек контролируемый Азербайджаном участок. Как передает Арменпресс, об этом сообщил защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.
«При посредничестве российских миротворцев гражданин был возвращен армянской стороне. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении.
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