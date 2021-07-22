Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий главы государства.

"Президент делится функциями! Перераспределение полномочий, о котором так много говорили, началось. Только что подписан декрет номер четыре", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщил близкий к пресс-службе президента источник.

Документ вносит корректировки в декрет № 3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, полномочия главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных при приватизации ОАО, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, переходят к правительству — если ценные бумаги находятся в собственности государства, или же к облисполкомам и Минскому горисполкому — если ими владеют административно-территориальные единицы.

Ранее Лукашенко провел совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. Как отметил президент, этот вопрос нужно решить в течение года. По словам Лукашенко, его необходимо тесно увязать с конституционной реформой.

Он отметил, что некоторые решения по перераспределению власти назрели, но в остальном "размывать" полномочия главы государства не стоит — следует сохранить сильную президентскую власть.