Авиакомпания “MyWay” начала выполнение полетов по направлению Тбилиси - Ереван – Тбилиси

С 22 июля текущего года авиакомпания “MyWay" начала полеты по направлению Тбилиси - Ереван- Тбилиси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО “Международные аэропорты Армении”, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем связаться с авиакомпанией.