Авиакомпания “MyWay” начала выполнение полетов по направлению Тбилиси - Ереван – Тбилиси
20:07, 22 Июль, 2021
С 22 июля текущего года авиакомпания “MyWay" начала полеты по направлению Тбилиси - Ереван- Тбилиси.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО “Международные аэропорты Армении”, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.
По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем связаться с авиакомпанией.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен