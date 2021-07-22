Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

Авиакомпания “MyWay” начала выполнение полетов по направлению Тбилиси - Ереван – Тбилиси

Авиакомпания “MyWay” начала выполнение полетов по направлению Тбилиси - Ереван – Тбилиси

С 22 июля текущего года авиакомпания “MyWay" начала полеты по направлению Тбилиси - Ереван- Тбилиси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО “Международные аэропорты Армении”, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем связаться с авиакомпанией.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации