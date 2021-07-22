Создана рабочая группа по обеспечению сотрудничества между Арменией и РФ в сфере космической деятельности

В целях развития космической деятельности с армянской стороны создана рабочая группа по обеспечению сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией в сфере космической деятельности. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

В рабочую группу будут включены представители министерства высокотехнологичной промышленности, министерства обороны, Службы национальной безопасности, Генерального штаб Вооруженных сил, аппарата Совета безопасности, ЗАО «Геокосмос», Бюраканской обсерватории им. Амбарцумяна.