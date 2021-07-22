Армения направит миссию в РФ для мониторинга выборов в Госдуму

Наблюдательская миссия Республики Армения будет направлена в Российскую Федерацию (Москва) с 16 августа по 25 сентября 2021 года для наблюдения за выборами в Государственную Думу Российской Федерации. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Миссию возглавит заместитель начальника департамента внешних связей аппарата премьер-министра Карен Гаспарян.