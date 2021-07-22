РФ с озабоченностью воспринимает любые проявления эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе: Захарова

Россия с озабоченностью воспринимает любые проявления эскалации напряженности на границе Азербайджана и Армении. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, мы с озабоченностью воспринимаем любые проявления эскалации напряженности на отдельных участках азербайджано-армянской границы. И, конечно, это крайне негативно влияет на региональную обстановку и не способствует нормализации диалога между Азербайджаном и Арменией, ведет к неоправданным потерям среди населения двух стран", - сказала она.

Дипломат также выразила соболезнования в связи с гибелью армянского военнослужащего на границе двух стран и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим в ходе конфликта.

По словам официального представителя МИД РФ, безотлагательный запуск работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией может обеспечить устойчивую деэскалацию, Россия готова подкрепить усилия соответствующей картографической информацией.

"Мы убеждены, что устойчивую деэскалацию может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией. Мы готовы подкрепить эти усилия имеющейся у нас картографической информацией. Российской стороной подготовлен ряд документов, которые способны перевести обсуждение в конструктивное русло, - отметила она. - В настоящее время контакты по этой тематике продолжаются по линии внешнеполитических, оборонных ведомств, а также по линии пограничных служб трех стран".

Захарова подчеркнула, что учрежденная в соответствии с договоренностями лидеров Азербайджана, Армении и РФ трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров провела несколько раундов содержательных переговоров.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время она сможет восстановить свои заседания, и, с нашей точки зрения, это позволило бы перейти к поэтапной реализации совместных инфраструктурных проектов, а это в полной мере отвечает интересам Армении, Азербайджана и всего Южного Кавказа", - добавила дипломат.