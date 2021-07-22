Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, стороны детально обсудили широкий круг представляющих взаимный интерес и региональных вопросов. Был затронут процесс реализации достигнутых в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года договоренностей, в частности, вопросы возвращения пленных и возобновления деятельности региональных дорог.

Обсуждены текущие и перспективные вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики и обороны.

В контексте сложившейся в регионе ситуации Никол Пашинян подчеркнул ключевую роль России в поддержании мира и стабильности. Стороны подчеркнули важность деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.