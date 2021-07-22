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UCOM своим бизнес- клиентам предлагает услугу WI-FI AS A SERVICE

UCOM своим бизнес- клиентам предлагает услугу WI-FI AS A SERVICE

Компания Ucom предлагает новую услугу WiFiaaS (Wi-Fi as a Service) своим бизнес-клиентам, которая обеспечит стабильное Wi-Fi покрытие, также безопасное, быстрое и качественное соединение. Услуга WiFiaaS включает осмотр территории и проектирование сети Wi-Fi, выполнение монтажных работ, предварительное регулирование сети, оптимизацию сети с соответствующими изменениями параметров, усовершенствование устройств, дистанционное управление сетью, контроль качества, гарантийное обслуживание на протяжении всего срока действия договора, а ежемесячное обслуживание каждого устройства стоит всего 2000 драмов.

«Повседневная жизнь каждого бизнесмена сегодня зависит от быстрого и качественного доступа к интернету. Сегодня Ucom первая в Армении предлагает эту уникальную услугу, обеспечивающую Wi-Fi покрытие, которым может воспользоваться любой бизнесмен и предприниматель, вне зависимости от того факта, клиентом какого оператора он является», – отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Подчеркнем, что данной услугой могут воспользоваться все те, у кого есть доступ к интернету, вне зависимости от оператора. Кроме того, обслуживание доступно в режиме 24/7.


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