Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-07-21

ЕРЕВАН, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 июля, курс доллара США сократился на 3.15 драмa и составил 484.42 драм. Курс евро сократился на 2.65 драмa и составил 571.37 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 6.57 драм. Курс британского фунта вырос на 1.18 драмa и составил 665.98 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 510.13 драмa и составила 28067.52 драм. Цена серебра сократилась на 2.38 драмa и составила 391 драм. Цена платины сократилась на 170.77 драмa и составила 16617.95 драм.