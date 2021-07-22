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Левон Мазманян освобожден от должности советника премьер-министра Армении

Левон Мазманян освобожден от должности советника премьер-министра Армении

Левон Мазманян освобожден от должности советника премьер-министра Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Мазманян был назначен советником премьер-министра в июне 2019 года.


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