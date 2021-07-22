Карен Погосян, сын губернатора Сюникской области Меликсета Погосяна, объявлен в розыск. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета.

Карен Погосян обвиняется в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Двое горожан получили ранение в результате инцидента в Горисе в ночь на 14 июля. в В связи с инцидентом в СМИ муссируется также имя Меликсета Барсегяна, шурина бывшего губернатора области Сурика Хачатряна. По данным прессы, среди участников инцидента был сын Хачатряна - Тигран Хачатрян.