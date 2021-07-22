На капитальный ремонт государственных дорог и транспортных объектов будет направлено 8,9 млрд драмов

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня исполняющий обязанности премьер-министра коснулся подведения итогов внеочередных парламентских выборов, сложившейся вследствие провокационных шагов и максималистких стремлений Азербайджана напряженной военно-политической ситуации в регионе, динамики роста рабочих мест в Армении, разницы между показателями сбора подоходного налога за первые 6 месяцев и ситуации с коронавирусом нового типа.

Правительство одобрило законопроект о выделении из государственного бюджета на 2021 год 8,9 млрд драмов министерству территориального управления и инфраструктур для мероприятия “21001 Ремонт дорог государственного значения” программы 1049 “Улучшение дорожной сети”. В целом протяженность предусмотренных программой ремонтируемых дорог составляет 50,7 км, из них межгосударственные - 44,9 км, республиканские - 1,7 км, областные - 4,15 км. Ожидаемый результат - реконструкция государственных автомобильных дорог и транспортных объектов.

Коснувшись проекта, исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян отметил: “Дорожное строительство для нас очень важное направление. Хочу подчеркнуть, что здесь мы достигли также промежуточной цели. Речь идет о качестве наших дорог. Сегодня мы можем сказать, что у нас есть ощутимый прогресс с точки зрения качества дорожного строительства, но, господин Папикян, мы должны констатировать, что еще не достигли той цели, о которой говорили в 2018 году. Речь идет о достижении совершенно нового стандарта качества наших дорог.

Я также хотел бы поднять темы, о которых мы несколько раз говорили в ходе рабочих обсуждений. Согласно предвыборной программе партии «Гражданский договор», мы обязаны в ближайшие пять лет построить 2600 км дорог, 500 детских садов, 300 школ, начать или закончить строительство 15 водохранилищ”.

Никол Пашинян отметил, что анализ показывает, что имеющийся сегодня в Армении строительный потенциал не позволяет реализовать эти программы в полном объеме, подчеркнув, что не все строительные компании обладают таким потенциалом. Никол Пашинян обратил внимание международных партнеров на этот вопрос и пригласил их на обсуждение для сотрудничества в реализации этих огромных инвестиционных программ в течение ближайших пяти лет. Исполняющий обязанности премьер-министра выразил надежду, что с этими строительными компаниями в Армению придут новые стандарты строительства и новое качество организации строительных работ.

Исполняющий обязанности министра финансов Атом Джанджугазян считает, что месседж Никола Пашиняна касается международных партнеров, но местные компании, видя этот большой потенциал, который им предоставляется, должны приложить усилия для повышения качества своей работы.

Будет повышена эффективность помощи, предоставляемой в рамках 1-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса

Правительство приняло решение о внесении изменений в ряд решений правительства. Изменения обусловлены необходимостью смягчить текущие проблемы с ликвидностью, вызванные продолжающимся воздействием коронавируса на отдельные хозяйствующие субъекты; способствовать их развитию в изменившейся экономической ситуации и повысить эффективность помощи, предоставляемой в рамках 1-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса.

Проектом предлагается пересмотреть условия помощи, оказываемой в рамках мероприятия, в частности: 1. расширение круга хозяйствующих субъектов за счет строительных компаний в Сюникской области Армении; 2. пересмотр целей использования кредитов, предоставленных в рамках мероприятия, установление возможностей решения текущих финансовых проблем и повышения эффективности деятельности; 3. пересмотр требований к кредитам, предоставленным в рамках мероприятия: увеличение размера и процентной ставки и продление льготного периода, а также сокращение сроков государственного субсидирования; 4. определение требований к хозяйствующим субъектам через внедрение механизмов продвижения корпоративного управления. Ожидаемый результат - повышение эффективности оказываемой помощи в рамках мероприятия за счет целевого выбора бенефициаров и разработки механизмов целевого использования кредитных средств.

На вопрос Никола Пашиняна, что получают компании, ставшие бенефициарами этой программы, и.о. министра экономики Ваан Керобян отметил, что если раньше субсидировалась половина или 4-12% процентов по различным компонентам, то теперь субсидируется вся процентная ставка первого года, а затем становится коммерческим кредитом и должен обслуживаться без вмешательства государства.

Исполняющий обязанности вице-премьера Мгер Григорян добавил, что здесь есть еще один компонент - инструмент пополнения капитала, который он посчитал чрезвычайно важным.