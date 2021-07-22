Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

В Арцахе начался процесс предоставления финансового содействия лицам, понесшим материальный ущерб

В Арцахе начался процесс предоставления финансового содействия лицам, понесшим материальный ущерб

В Арцахе начался процесс предоставления финансового содействия физическим и юридическим лицам, понесшим материальный ущерб в результате войны 27 сентября 2020 года.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

«В рамках этой программы помощь уже оказана  52 лицам, автомобили которых были повреждены (некоторые из них остались на оккупированных территориях, другие - частично повреждены в результате взрывов снарядов).

В настоящее время в Госкомиссию поступило более 3 900 заявлений об имущественных потерях разного рода. По моему поручению все заявки должным образом будут изучены и обсуждены, и, согласно процедуре, все наши граждане получат соответствующую поддержку», - написал Араик Арутюнян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации