В Арцахе начался процесс предоставления финансового содействия лицам, понесшим материальный ущерб

В Арцахе начался процесс предоставления финансового содействия физическим и юридическим лицам, понесшим материальный ущерб в результате войны 27 сентября 2020 года.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

«В рамках этой программы помощь уже оказана 52 лицам, автомобили которых были повреждены (некоторые из них остались на оккупированных территориях, другие - частично повреждены в результате взрывов снарядов).

В настоящее время в Госкомиссию поступило более 3 900 заявлений об имущественных потерях разного рода. По моему поручению все заявки должным образом будут изучены и обсуждены, и, согласно процедуре, все наши граждане получат соответствующую поддержку», - написал Араик Арутюнян.