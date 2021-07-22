ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить освобожденному из плена Артуру Бадаляну 30 000 евро

Европейский суд по правам человека вынес очередной приговор в отношении Азербайджана, заявив, что в Азербайджане пытали и лишили свободы гражданина Армении Артура Бадаляна, который заблудившись, оказался на территории Азербайджана. Об этом «Арменпресс» осведомился из решений, опубликованных на официальном сайте ЕСПЧ.

Европейский суд обязал Азербайджан выплатить Артуру Бадаляну компенсацию в размере 30 000 евро.

Отмечается, что 9 мая 2009 года заявитель исчез и был взят в плен азербайджанскими войсками. Его местонахождение было неизвестно и семье и властям Армении до 5 ноября 2010 года, когда он Международным комитетом Красного Креста был зарегистрирован в качестве военнопленного в Азербайджане. Он был освобожден 17 марта 2011 года в рамках обмена заключенными при посредничестве МККК.

Заявитель, Бадалян, сообщил ЕСПЧ, что он в течение 22 месяцев после того, как был захвачен азербайджанскими войсками, находился в плену в различных военных учреждениях. Он утверждал, что ему не давали достаточного количества еды и часто не разрешали ходить в туалет. Более того, он подвергался жестоким пыткам и душевным страданиям. Его часто били по ногам, пытали электрическим током. В дверь камеры Бадаляна били металлическими предметами, в результате чего он страдает потерей слуха.

Артур Бадалян в ЕСПЧ подал иск против Азербайджанской Республики в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ единогласно удовлетворил его иск. ЕСПЧ установил нарушение статьи 3 Конвенции (запрещение пыток - никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию). Суд единогласно заявил, что имело место нарушение статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность; каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность; никто не может быть лишен свободы, иначе как в соответствии с законом).

ЕСПЧ обязал Азербайджан в течение трех месяцев с даты вынесения окончательного приговора выплатить заявителю Артуру Бадаляну 30 000 евро (тридцать тысяч евро), включая все налоги.