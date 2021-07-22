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ЕК заявила, что принимает к сведению договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

ЕК заявила, что принимает к сведению договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

Европейская комиссия (ЕК) приняла к сведению достижение договоренностей между США и Германией по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом заявил в четверг журналистам в Брюсселе представитель ЕК.

"Еврокомиссия принимает к сведению согласование договоренностей между Германией и США, - сказал он. - Мы будем обсуждать это со странами-членами и соседними странами",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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