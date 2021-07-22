Европейская комиссия (ЕК) приняла к сведению достижение договоренностей между США и Германией по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом заявил в четверг журналистам в Брюсселе представитель ЕК.

"Еврокомиссия принимает к сведению согласование договоренностей между Германией и США, - сказал он. - Мы будем обсуждать это со странами-членами и соседними странами",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.