Новая национальная авиакомпания привлечет армянских пилотов, инженеров и членов экипажа

Фонд государственных интересов Армении дал ответы на вопросы, касающиеся совместного с «Air Arabia» создания новой национальной авиакомпании, представляющие общественный интерес. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Фондом государственных интересов Армении (ANIF).

«14 июля Фонд государственных интересов Армении (далее - ANIF) и «Air Arabia» подписали соглашение о создании новой национальной авиакомпании Армении. Согласно соглашению, будет создана независимая совместная авиакомпания - перевозчик, базой которой в Ереване станет международный аэропорт «Звартноц».

На пресс-конференции по итогам мероприятия были даны ответы на ряд вопросов, представляющих общественный интерес. Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы.

В чем заключалась цель создания совместной с «Air Arabia» авиакомпании?

За последнее десятилетие Армения в сфере туризма достигла впечатляющих успехов. В 2019 году на сектор туризма приходилось около 11,8 процента ВВП или 12,5 процента от общей занятости. Одним из препятствий на пути более динамичного развития туризма в Армении всегда была ограниченная конкуренция в сфере авиаперевозок. Создание нового национального авиаперевозчика - это, прежде всего, значительный шаг к повышению конкурентоспособности туризма в Армении. Кроме того, создание совместного предприятия с крупнейшей бюджетной авиакомпанией Ближнего Востока и Северной Африки важно и с точки зрения конкурентоспособности и инвестиций.

Почему государственные средства вкладываются в программу, совместную с иностранной компанией? Эффективно ли такое распределение государственных средств?

Мы думаем, более чем. Создание национальной авиакомпании совместно с одной из ведущих бюджетных авиакомпаний мира выгодно как с точки зрения деловой, так и инвестиционной репутации. Это не расходы, а вложение в перспективный бизнес-план, который создаст дополнительные экономические ценности.

Для Армении разве не эффективнее могло быть управление национальным авиаперевозчиком без участия другой компании?

Для исчерпывающего ответа на этот вопрос, был подробно изучен предыдущий опыт, произведено множество профессиональных расчетов и специалисты пришли к выводу, что наиболее эффективным форматом является совместная программа с партнером с многолетним опытом работы в этой области. «Air Arabia» предлагает как эффективную бизнес-модель, так и уникальную возможность воспользоваться многолетним успешным опытом в области авиаперевозок, что является серьезным конкурентным преимуществом для нового национального авиаперевозчика. Кроме того, сотрудничество с компанией с таким обширным опытом дает возможность для совместного эффективного управления рисками при сложных для туристического сектора ситуациях, таких как была в 2020 году.

Можно ли назвать предприятие с участием иностранной компании «национальным авиаперевозчиком»? Разве это не коммерческий авиаперевозчик?

С юридической точки зрения название «национальный авиаперевозчик» не подразумевает какого-либо регулирования не только законодательством Армении, но и многих стран. Однако созданная компания - единственный авиаперевозчик, около половины которого, принадлежит государству посредством ANIF. Мы думаем, что столь значительное участие государства предполагает, что новая компания является «национальным авиаперевозчиком». Мы уверены, что залог успеха любой бизнес-инициативы - это конкурентоспособная бизнес-модель. У новой компании не будет государственного финансирования или государственной дотации. Мы не думаем, что субсидия является эффективным использованием средств налогоплательщиков. Через ANIF государство инвестировало в коммерчески многообещающую программу, которая является лучшим способом инвестирования. Национальный авиаперевозчик не должен быть обузой для государства, а наоборот, должен создавать дополнительные экономические ценности. В этом плане такой формат совместного предприятия более эффективен.

Какая доля приходится на каждую сторону?

Доли примерно равны, но большая часть принадлежит армянской стороне. Мы руководствовались принципом, оправданным с точки зрения партнерства, что партнер, в данном случае «Air Arabia», обладающий способностями и опытом для полного управления и реализации программы, должен иметь определенные операционные рычаги, например, назначать управление компании, конечно, с нашего согласия.

Как будет управляться компания, по какой модели она будет работать, будет ли она бюджетной, доступны ли будут билеты?

Управлять новой авиакомпанией будет Совет директоров, который будет назначаться совместным решением «Air Arabia» и ANIF. Компания будет работать по бюджетной бизнес-модели «Air Arabia». Она будет применять динамичную конкурентную ценовую политику, характерную для бюджетных авиакомпаний.

Будут ли в штате компании армянские специалисты и пилоты? Как будет реализовываться кадровая политика?

Базой совместной авиакомпании будет Ереван, руководящий состав компании будет назначаться в результате совместного решения, а дальнейшее укомплектование персоналом будет осуществляться руководством новой компании. Одна из целей компании - создание новых рабочих мест, и да, к участию будут привлечены армянские пилоты, инженеры и экипаж.

Почему было принято решение назвать компанию, исходя из предложений граждан?

А почему бы и нет? ANIF участвует в любом бизнес проекте от имени государства и, для нас важно и прямое участие общественности. Выбор названия национального авиаперевозчика - как раз такая возможность участия общественности. У нас уже более 300 предложений и очень активное участие общественности. Итоги конкурса будут подведены через 3 недели.

Когда авиакомпания начнет работу?

Вскоре будут выданы сертификаты эксплуатанта воздушных судов, что позволит авиакомпании начать свою деятельность. Дополнительная информация о дате запуска, о направлениях и сотрудниках будет объявлена в ближайшее время.