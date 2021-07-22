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Григорян три месяца спустя покидает «Алашкерт»

Григорян три месяца спустя покидает «Алашкерт»

«Алашкерт» по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Александром Григоряном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. На встрече с основателем-владельцем клуба Багратом Навояном тренер по причине проблем со здоровьем жены выразил желание вернуться в Россию.

Несмотря на ответственное для «Алашкерта» время, Баграт Навоян пошел тренеру навстречу. Отметив, что «футбол, безусловно, важен, но семья - на первом месте».


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