Токио-2020: Мексика на олимпийском турнире по футболу стартовала победой

В преддверии официальной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио стартовали матчи футбольного турнира

Как сообщает «Арменпресс», в группе А XXXII игр мексиканская команда обыграла команду Франции со счетом 4:1. Из мексиканцев отличились Алексис Вега, Себастьян Кордова, Уриэль Антуна и Эдуардо Агирре. Гол престижа Франции забил Андре-Пьер Жиньяк.

В другом матче дня Испания встретилась с Египтом. В этой игре не было забито ни одного гола.

Чемпионом по футболу прошлых Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро является сборная Бразилии.