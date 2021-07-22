Токио-2020: Мексика на олимпийском турнире по футболу стартовала победой
14:49, 22 Июль, 2021
В преддверии официальной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио стартовали матчи футбольного турнира
Как сообщает «Арменпресс», в группе А XXXII игр мексиканская команда обыграла команду Франции со счетом 4:1. Из мексиканцев отличились Алексис Вега, Себастьян Кордова, Уриэль Антуна и Эдуардо Агирре. Гол престижа Франции забил Андре-Пьер Жиньяк.
В другом матче дня Испания встретилась с Египтом. В этой игре не было забито ни одного гола.
Чемпионом по футболу прошлых Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро является сборная Бразилии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен