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На боевых позициях Армении проведены инспекции

На боевых позициях Армении проведены инспекции

С целью проверки степени боевой подготовки и морально-психологического состояния личного состава заместитель командира 5-го соединения полковник С. Степанян 22 июля посетил боевые позиции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и по связям с общественностью Министерства обороны Армении.

Заместитель командира соединения ознакомился с оперативной ситуацией на участках границы, беседовал с личным составом относительно возникших проблем и дал руководителям подразделений указания по организации дальнейшей службы.


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