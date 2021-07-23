“Ереванский бестселлер”: “Сон Евы” - самая востребованная детская книжка: июнь, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за июнь.

На первом месте повесть-сказка Ариса Раффича “Сон Евы”. Эта книжка - необычное сочетание реальности и сказки, она ориентирована как на детей, так и на взрослых. Это интересная история о маленькой девочке, которая, оказавшись в одном удивительном мире, делает новые важные открытия о своей жизни, учится быть смелой, учится прощать и любить.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на втором месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На третьем месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

На четвертом месте - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

На пятом месте - книжка “Волк и семеро козлят”. Эта сказка братьев Гримм впервые была опубликована в серии сказок 1812 - 1815 годов. Сюжет сказки очень популярен и прост, его знает с каждый малыш.

На шестом месте - сказка Ованеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на седьмом месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

На восьмом месте сборник сказок Ованнеса Туманяна - одного из самых популярных авторов всех времен. Произведения Туманяна востребованы всеми поколениями, их читают также и взрослые. В основе сказок лежат народные темы и повествования.

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Комната Секретов” на девятом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

И на десятом месте “Кошкина жалоба” Ованнеса Туманяна. На этот раз эта известная сказка представлена в виде оригинальных иллюстраций и пазла.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).