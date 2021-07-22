 В строительные программы будут вовлечены международные организации, в том числе и из диаспоры

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на заседании правительства коснулся капитальных программ, предусмотренных предвыборной программой партии «Гражданский договор». «Согласно предвыборной программе ГД в ближайшие 5 лет мы должны проложить 2 600 км дорог, построить 500 детских садов, 300 школ, начать или завершить строительство 15 водохранилищ. Наш анализ показывает, что потенциал действующих сегодня в Армении строительных компаний не позволит реализовать эти программы», - как сообщает «Арменпресс», сказал Никол Пашинян, добавив, что они к этому вопросу хотят привлечь внимание международных партнеров.

«В первую очередь, конечно, мы имеем в виду бизнесменов диаспоры. Мы также надеемся, что с этими строительными компаниями в Армению поступят и новые стандарты строительства и качества», - заявил и. о. премьер-министра.