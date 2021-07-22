Шаан Гантаарян прокомментировал вероятность признания Азербайджаном Северного Кипра

Главный редактор ливанской ежедневной газеты «Аздак» Шаан Гантаарян прокомментировал вероятность признания Азербайджаном самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

В беседе с «Арменпресс» он выразил мнение, что, продвигая формулу «Одна нация, три государства», Анкара вовлекает Баку в Северный Кипр. «Интересно, что до сих пор на оккупированной территории Кипра не было ни одной делегации, представляющей Азербайджан, и Баку вообще боялся говорить о признании Северного Кипра. Этим занимался старший брат Баку. Оговорка Баку была четко. В случае такого шага некоторые государства могли бы принять контрмеры и угрожать признанием Республики Арцах, чего и опасался Азербайджан. Теперь ситуация изменилась. После Арцахской войны и опубликованной в Шуши декларации Анкара-Баку, Анкара Баку приобщила ко всем направлениям своей внешней политики. Это говорит о полной утрате независимой политики Азербайджана», - сказал Шаан Гантаарян.

По его словам, приобщение Баку в этом случае может иметь определенный резонанс для армянской стороны, создав предпосылки для новых заявлений относительно Республики Арцах.

«В первую очередь, круги ЕС подчеркивают, что необходимо избегать односторонних действий с нарушением международного права, намекая на визит Эрдогана на Северный Кипр. Каждое нарушение Анкарой международных норм будет получать противодействие. В этом случае контрмеры ударят и по Азербайджану, который приобщен к Анкаре. Будут и заявления по Арцаху, в которых будет рассматриваться и вопрос статуса. Не думаю, что признание Северного Кипра в интересах Баку. Сколько бы Алиев ни заявлял, что арцахский вопрос остался в прошлом, он прекрасно знает, что этот вопрос еще не решен и в рамках логики политических игр может сработать принцип «признание за признание»», - заключил он.