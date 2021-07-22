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Шаан Гантаарян прокомментировал вероятность признания Азербайджаном Северного Кипра

Шаан Гантаарян прокомментировал вероятность признания Азербайджаном Северного Кипра

Главный редактор ливанской ежедневной газеты «Аздак» Шаан Гантаарян прокомментировал вероятность признания Азербайджаном самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

В беседе с «Арменпресс» он выразил мнение, что, продвигая формулу «Одна нация, три государства», Анкара вовлекает Баку в Северный Кипр. «Интересно, что до сих пор на оккупированной территории Кипра не было ни одной делегации, представляющей Азербайджан, и Баку вообще боялся говорить о признании Северного Кипра. Этим занимался старший брат Баку. Оговорка Баку была четко. В случае такого шага некоторые государства могли  бы принять контрмеры и угрожать признанием Республики Арцах, чего и опасался Азербайджан. Теперь ситуация изменилась. После Арцахской войны и опубликованной в Шуши декларации Анкара-Баку, Анкара Баку приобщила ко всем направлениям своей внешней политики. Это говорит о полной утрате независимой политики Азербайджана», - сказал Шаан Гантаарян.

По его словам, приобщение Баку в этом случае может иметь определенный резонанс для армянской стороны, создав предпосылки для новых заявлений относительно Республики Арцах.

«В первую очередь, круги ЕС подчеркивают, что необходимо избегать односторонних действий с нарушением международного права, намекая на визит Эрдогана на Северный Кипр. Каждое нарушение Анкарой международных норм будет получать противодействие. В этом случае контрмеры ударят и по Азербайджану, который приобщен к Анкаре. Будут и заявления по Арцаху, в которых будет рассматриваться и вопрос статуса. Не думаю, что признание Северного Кипра в интересах Баку. Сколько бы Алиев ни заявлял, что арцахский вопрос остался в прошлом, он прекрасно знает, что этот вопрос еще не решен и в рамках логики политических игр может сработать принцип «признание за признание»», - заключил он.


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