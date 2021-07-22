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ЦИК Армении на внеочередном заседании 22 июля объявит дату первого заседания НС

ЦИК Армении на внеочередном заседании 22 июля объявит дату первого заседания НС

Центральная избирательная комиссия на внеочередном заседании 22 июля в 16:00 составит протокол о регистрации депутатов НС и выдаче мандатов.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании будет объявлен день созыва первой сессии Парламента восьмого созыва.

На внеочередном заседании ЦИК признает недействительной регистрацию кандидатов, вышедших из избирательных списков партий и блоков, участвующих во внеочередных выборах.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня 2021 года. Результаты выборов в Конституционном суде оспорили 4 политические силы: блоки «Айастан», «Честь имею», партии «Зартонк» и «Родина Армении». 17 июля Конституционный суд объявил о своем решении оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии РА по итогам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года.


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