AFP: на Мадагаскаре предотвратили покушение на президента страны
Прокуратура Мадагаскара заявила о предотвращении в четверг покушения на президента страны Андри Радзуэлину. Об этом сообщило агентство AFP.
Согласно его сведениям, были арестованы несколько человек - как граждане Мадагаскара, так и иностранцы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Как сообщил агентству дипломатический источник, среди задержанных двое французов.
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