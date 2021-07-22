AFP: на Мадагаскаре предотвратили покушение на президента страны

Прокуратура Мадагаскара заявила о предотвращении в четверг покушения на президента страны Андри Радзуэлину. Об этом сообщило агентство AFP.

Согласно его сведениям, были арестованы несколько человек - как граждане Мадагаскара, так и иностранцы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил агентству дипломатический источник, среди задержанных двое французов.