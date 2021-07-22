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AFP: на Мадагаскаре предотвратили покушение на президента страны

AFP: на Мадагаскаре предотвратили покушение на президента страны

Прокуратура Мадагаскара заявила о предотвращении в четверг покушения на президента страны Андри Радзуэлину. Об этом сообщило агентство AFP.

Согласно его сведениям, были арестованы несколько человек - как граждане Мадагаскара, так и иностранцы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил агентству дипломатический источник, среди задержанных двое французов.


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