В июне зафиксирован рекорд количества рабочих мест, вырос и показатель уплаченных налогов на прибыль

В июне по стране продолжалось увеличение количества рабочих мест, и был установлен абсолютный рекорд. Как передает «Арменпресс», исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сказал об этом на заседании правительства, добавив, что вот уже несколько месяцев в нашей стране фиксируется рост рабочих мест.

Исполняющий обязанности премьер-министра попросил председателя Комитета государственных доходов Эдуарда Ованнисяна представить зарегистрированные показатели.

“Постоянный рост рабочих мест в последние месяцы сохранил свою динамику и в течение июня. В частности, количество зарегистрированных оплачиваемых рабочих мест составило около 643 000. Это беспрецедентная цифра. Для сравнения отметим, что рост на 34 000 больше, чем в 2020 году, примерно на 38 000 больше, чем в 2019 году и на 80 000 больше, чем в 2018 году. Примечательно, что общий доход, выплаченный на упомянутые рабочие места в июне, также зарегистрировал беспрецедентный показатель, составив около 139 млрд драмов”, - сказал Ованнисян, добавив, что этот показатель на 19 млрд драмов больше, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом - на 26 млрд драмов и по сравнению с 2018 годом - на 40 млрд драмов.

“Высокий показатель зафиксирован и по налогу на прибыль, исчисляемому и уплачиваемому с выплаченного дохода. Впервые ежемесячный подоходный налог составил около 30 млрд драмов, этот показатель также существенно отличается от июньского показателя прошлых лет. Средняя заработная плата составила 216 000 драмов в месяц. Впервые количество общих рабочих мест также было самым высоким, это касается оплачиваемых и неоплачиваемых рабочих мест, их было 695 000», - сказал председатель Комитета государственных доходов.

Никол Пашинян отметил, что за первые 6 месяцев текущего года было собрано на 28 млрд 500 млн драмов больше налога на прибыль, чем в 2018 году, при этом ставка налога на прибыль была значительно снижена.

«Хочу сказать, что это конкретный случай, когда идея правительства становится реальностью. Нашей целью было увеличение сбора налогов, и эта цель в среднесрочной перспективе достигнута», - сказал он.