В ближайшие дни рост случаев заражений COVID-19 продолжится: замминистра призывает вакцинироваться

В Армении в ближайшие дни сохранится роста числа случаев заражений COVID-19. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявила заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян.

Замминистра здравоохранения добавила, что в последние дни наблюдается определенная тенденция роста, хотя и не большими темпами. «Если на прошлой неделе мы регистрировали до 200 случаев, то на этой неделе они уже перевалили за 200. Вчера было 220 случаев, сегодня уже 225 случаев. По нашим прогнозам, в ближайшие дни рост сохранится. В настоящее время лечение получают 3 790 пациентов, 660 - стационарно, 282 пациента находятся в тяжелом состоянии, 48 - в критическом», - представила замминистра.

Лена Нанушян призвала население быть бдительнее и сделать прививки до того, как новая волна усилится. «Эпидемия в регионе довольно высокая, в странах с высоким уровнем вакцинации - низкий уровень смертности», - сказала она. При этом отметила, что ежедневно в стране делается более 5 000 прививок.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что за последние два дня в Армении зарегистрировано более 200 случаев заражений COVID-19. Никол Пашинян поручил отделить количество прививок, делаемых гражданам Армении от прививок иностранцев, и подчеркнул необходимость увеличения темпов процесса вакцинации, что позволит нормально жить в условиях COVID-19, и не прибегать к локдауну.