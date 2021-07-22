В районе Ерасха обстановка ночью была нормальной: губернатор Арарата

Обстановка на участке Ерасха армяно-азербайджанской границы минувшей ночью была нормальной. Как передает «Арменпресс», об этом до заседания правительства журналистам сообщил губернатор Арарата Размик Тевонян.

«Глава общины Ерасха, два дня назад получивший ранение, сейчас чувствует себя хорошо. Ничего не исключается, но сейчас все спокойно», - сказал губернатор, добавив, что паники среди жителей нет.

Обстановка на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы в последние дни остается напряженной. Вооруженные силы Азербайджана регулярно обстреливали армянские позиции и использовали минометы.

Министерство обороны Армении сообщило, что 19 июля во время интенсивной перестрелки огнестрельное ранение получил глава общины Ерасх Радик Огикян, который в тот момент организовывал работы по тушению пожара, возникшего в результате действий азербайджанцев.