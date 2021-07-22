Провокации и максималистские устремления Азербайджана создают новые угрозы: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян коснулся военно-политической ситуации в регионе.

«К сожалению, военно-политическая ситуация в нашем регионе остается напряженной, провокационные шаги и максималистские устремления Азербайджана создают новые угрозы для нашего региона, для Армении и Арцаха», - как передает «Арменпресс», сказал Никол Пашинян, подчеркнув ключевую роль России в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

«Совместная группировка Вооруженных сил Армении и России и Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе являются краеугольным камнем обеспечения мира в регионе. Я по-прежнему считаю, что Азербайджан намерен помешать реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября по 11 января, в частности, об открытии региональных коммуникаций и разблокировании Армении», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра, добавив, что Армения открытие коммуникаций считает очень важным, и готова продолжать работу в этом направлении.

«Мы надеемся, что Азербайджан выполнит свое письменное обязательство по возвращению военнопленных и других задержанных. Армения подтверждает свое предложение о зеркальном отводе с участка Сотк-Хознавар армяно-азербайджанской границы подразделений обеих сторон и разрешении кризиса путем размещения российских пограничников или международных наблюдателей, что может создать необходимые условия для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Правительство Армении привержено исполнению мандата, полученного от армянского народа, чтобы открыть эру мирного развития для Армении, Арцаха и региона в целом», - сказал Никол Пашинян, добавив, что Армения готова к процессу мирных переговоров.