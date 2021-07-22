Готовы к сотрудничеству, без слов ненависти, насилия и оскорблений: Никол Пашинян

По словам и. о. премьер-министра Никола Пашиняна, Конституционный суд в своем решении о внеочередных выборах сделал ряд важных акцентов. Из них и. о. премьер-министра выделил разжигание ненависти.

Никол Пашинян отметил, что, по мнению Конституционного суда, пропаганда участвующих в выборах политических сил была направлена на завоевание и укрепление доверия избирателей.

«Я хочу сказать следующее. Партия «Гражданский договор» в Национальном собрании и вне Национального собрания привержена конструктивной, основанной на взаимном уважении работе во имя безопасности и процветания нашей страны», - как сообщает Арменпресс, заявил Никол Пашинян, добавив, что они решительны в выполнении своих обязательств перед народом.

«Мы готовы работать как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами, без языка ненависти, насилия, оскорблений и унижающей достоинство лексики», - заявил он, добавив, что сотрудничество с внепарламентскими силами институционализируется, а сотрудничество с парламентскими силами - институционально в соответствии с законодательством Конституции Республики Армения.