Никол Пашинян поздравил блоки «Айастан» и «Честь имею» с избранием в Национальное собрание

В начале заседания правительства исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к решению Конституционного суда о признании парламентских выборов действительными.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян отметил, что внеочередные выборы в Армении прошли в соответствии с демократическими стандартами и окончательные результаты выборов отражают волю армянского народа.

“Таким образом, Национальное собрание 8-го созыва будет состоять из 107 депутатов, партия «Гражданский договор» получит 71 мандат, блок «Айастан» - 29 мандатов, блок «Честь имею» - 7 мандатов», - сказал он.

Пашинян поздравил всех с проведением свободных и конкурентных парламентских выборов в такой кризисной ситуации.

«Поздравляю блоки «Айастан» и «Честь имею» с избранием в Парламент и поздравляю всех нас с проведением честных и справедливых выборов. Впервые они стали способом преодоления внутриполитического кризиса, хотя мы привыкли к практике политических кризисов, возникающих вследствие результатов выборов», - сказал и. о. премьер-министра.