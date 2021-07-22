Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

Поиски останков погибших военнослужащих продолжаются в Матагисе

Поиски останков погибших военнослужащих продолжаются в Матагисе

22 июля поиски останков погибших и без вести пропавших военнослужащих один отряд спасателей продолжает в Матагисе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“О результатах Государственная служба по чрезвычайным ситуациям позже предоставит дополнительную информацию”, - говорится в сообщении ГСЧС.

В результате поисковых работ, начавшихся сразу после прекращения боевых действий, по сей день, обнаружены останки 1 604 погибших.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации