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В Армении подтверждено 225 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 91 человек

В Армении подтверждено 225 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 91 человек

По состоянию на 11:00 22 июля в Армении подтверждено 225 новых случаев заражения COVID-19, 91 заболевших вылечились, есть 2 летальных исхода. За последние сутки проведено 5 034 тестов. Всего проведено 1 287 379 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 228 161 случаев заражения COVID-19, 218 676 из которых вылечились, есть 4 575 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 797 пациентов.


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