График выступлений олимпийской сборной Армении

В столице Японии Токио через считанные часы стартует самое важное за последние годы спортивное событие - XXXII летние Олимпийские игры. Официальная церемония открытия Игр состоится 23 июля, она начнется в 15: 00 по ереванскому времени.

«Арменпресс» представляет график выступлений спортсменов Армении:

24 июля квалификационный раунд предстоит преодолеть единственному гимнасту, представляющему Армению - Артуру Давтяну. Гимнасты начнут борьбу на рассвете, в 05:00, по ереванскому времени.

Соревнования по боксу стартуют 25 июля на Олимпийских играх. Ованес Бачков (63 кг) выйдет на рихг в 07:15 по ереванскому времени.

В этот же день стрелок Эльмира Карапетян начнет квалификационный раунд из 10-метрового пистолета.

26 июля два члена сборной Армении по боксу (52 кг) Корьюн Согомонян (75 кг) и Арман Дарчинян (75 кг) поборятся за выход в следующий раунд. Турнир по боксу начнется в 06:00 по ереванскому времени.

В этот же день в бой вступит дзюдоист Фердинанд Карапетян в весовой категории 73 кг. Его соревнования начнутся в 06:00.

27 июля Изабелла Яйлян выступит в женской подгруппе в весовой категории до 59 кг.

В этот же день пловец Артур Барсегян выйдет на стометровку вольным стилем среди мужчин. Начало в 14:00, по ереванскому времени.

28 июля соревнуется пловчиха Варсеник Манучарян. Она будет выступать на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования начнутся в 14:00.

Пловец Артур Барсегян (50 метров, вольный стиль) даст свой второй старт 30 июля. Начало в 14:00.

Борцы греко-римского стиля выступают с 1 августа. Армен Меликян вступит в бой в весовой категории 60 кг из 1/8 финала. Бои начнутся в 06:00.

2 августа борцы Карапет Чалян и Артур Алексанян начнут борьбу в 1/8 финала. Бои начнутся в 06:30. В случае выхода в финал бои состоятся 3 августа.

3 августа выступит тройной прыгун Левон Агасян, борец Карен Асланян начнет борьбу в 1/8 финала в весовой категории 67 кг.

В этот же день в 14:50 по ереванскому времени выступит борец Симон Мартиросян (109 кг).

4 августа борец вольного стиля Арсен Арутюнян начнет борьбу в 1/8 финала в весовой категории 57 кг. Бои начнутся в 11:30, по ереванскому времени. Финал состоится 5 августа.

Последнее соревнование олимпийской сборной Армении состоится 6 августа. Вазген Теванян поборется в весовой категории до 65 кг. Финал состоится 7 августа.