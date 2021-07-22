В Арцахе подтверждено 2 случая заражения COVID-19

В Арцахе 21 июля проведено 40 тестов, в результате которых подтверждено 2 случая заражения COVID-19. «Арменпресс» передает сообщение Министерства здравоохранения Арцаха.

На данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 10 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В 2021 г. в Арцахе проведено 9 967 тестов на COVID-19, из них 952 оказались с положительным результатом.

Всего в Республике Арцах подтверждено 2 935 случаев заболевания COVID-19. Проведено 27 919 тестов.

Вакцинация от COVID-19 проводится в амбулаторном отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик» и в районных медицинских учреждениях.