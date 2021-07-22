Армения потребляет электроэнергию внутреннего производства: на данный момент импорта нет

Несмотря на ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой пятого Разданского электроблока, потерей гидроэлектростанций в Арцахе и высоким потреблением электроэнергии из-за погодных условий, Армения полностью удовлетворяет свой спрос на электроэнергию за счет внутренних ресурсов и продолжает экспортировать ее в Иран. Армения с 11 июля не импортирует электроэнергию из Грузии, но не исключает, что в случае дешевого предложения она снова начнет импортировать.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян.

«На данный момент мы не импортируем электроэнергию из Грузии, мы импортировали ее лишь в целях экономического эффекта, то есть в то время Грузия предлагала цену ниже, чем цена электроэнергии, производимой Разданской ТЭС, и мы предпочитали импортировать. Нам на Разданской ТЭЦ для производства энергии приходилось тратить больше газа, и мы импортировали ее из Грузии по более дешевой цене. С 11 июля импорта нет, потому что на данный момент в Грузии нет избытка электроэнергии», - сказал Акоп Варданян.

Замминистра отметил, что Армения и Грузия всегда взаимно импортировали электроэнергию. «В Грузии зимой электроэнергия дороже, работают только ТЭС, если мы предлагаем им дешевле их собственной продукции, они закупают ее, и наоборот. Всегда были сезонные обмены и взаимные закупки», - сказал он, отметив, что в этом году факт импорта стал заметнее, так как люди были обеспокоены и долгосрочной остановкой атомной станции.

Варданян не исключил, что если, например, Грузия в следующем месяце сможет предложить более дешевую электроэнергию, чем энергия блока Разданской ТЭС, то блок будет отключен и начнется импорт из Грузии. В связи с закрытием АЭС образовалась пустота, которую обычно занимала Разданская ТЭС, вырабатывающая довольно дорогую электроэнергию. Акоп Варданян отметил, что она достаточно гибкая, отключается только один из трех рабочих агрегатов, и энергия импортируется из Грузии по более доступной цене. В то же время Варданян напомнил, что электроэнергия, производимая на АЭС, довольно дешевая, если бы она не была закрыта, Грузия не смогла бы предложить конкурентоспособную цену. Армения начала импортировать электроэнергию из Грузии с 5 мая.

Таким образом, Армения не только удовлетворяет внутренний спрос, но и продолжает экспорт в Иран.

В результате войны мы потеряли гидроэлектростанции Арцаха, атомная электростанция давно остановлена, пятый блок Раздана остановлен из-за технических проблем. «Ситуация беспрецедентная. Такого не было с 1995 года. Потребление очень большое из-за жары, работает множество кондиционеры. У нас почти удвоилось производство. И в этой ситуации мы можем обеспечивать себя. Проблема Армении в том, что на данный момент у нас не так много резервов. В настоящее время у нас в резерве около 30 МВт на Спандарянской ГЭС, около 40 МВт на ГЭС Шамби. Экспорт на линии также считается резервом. На данный момент у нас в резерве 110-120 МВт», - сказал замминистра, отметив, что это тяжелый период, операторам приходится много работать, но серьезных проблем нет, электричества хватает.

Акоп Варданян добавил, что с 2010 года АЭС и пятый блок никогда не останавливались одновременно. Нет гидроэлектростанций Арцаха, которые обеспечивали Армении около 80 МВт. «Из-за нехватки воды мы потеряли около 60-70 МВт выработки и на малых ГЭС. Из-за сильной жары энергии на тепловых электростанциях вырабатывается примерно на 150 МВт меньше, а потребление выше, чем в прошлом году. Бывают дни, когда средний показатель на 25% выше, чем в прошлом году. Среднее потребление составляет 70-80 МВт, летом до 100 МВт», - представил замминистра.

Что касается АЭС, он сказал, что работы идут по графику и будут завершены согласно графику. Атомная электростанция была остановлена 15 мая на 141 день.

Анна Григорян