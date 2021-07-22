Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

Из Лиона в Ереван будут выполняться нерегулярные прямые рейсы

Из Лиона в Ереван будут выполняться нерегулярные прямые рейсы

Раз в неделю, начиная с 22 июля, из Лиона в Ереван будут выполняться нерегулярные прямые рейсы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Республики Армения во Франции.


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