Из Лиона в Ереван будут выполняться нерегулярные прямые рейсы
Раз в неделю, начиная с 22 июля, из Лиона в Ереван будут выполняться нерегулярные прямые рейсы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Республики Армения во Франции.
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