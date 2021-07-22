Reuters: не менее 17 человек утонули при крушении судна у берегов Туниса

По меньшей мере 17 человек погибли при крушении судна у берегов Туниса. Об этом в среду вечером сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное представительство Красного Креста.

По его данным, находившиеся на борту мигранты пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию из Ливии. Как отмечается, все погибшие - граждане Бангладеш. При этом береговой охране удалось спасти 380 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает Reuters, судно направлялось из ливийского портового города Зуара (северо-запад страны). На его борту находились мигранты из Сирии, Египта, Судана, Эритреи, Мали и Бангладеш.