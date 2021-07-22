Число жертв наводнений в китайской Хэнани возросло до 33

Число погибших в результате наводнений в китайской центральной провинции Хэнань возросло до 33, свыше 256 тыс. человек переселены в безопасные районы, в зоне бедствия находятся более 3 млн человек. Об этом в четверг сообщили местные власти.

Ранее поступала информация о 25 погибших в городе Чжэнчжоу, административном центре провинции, и четырех жертвах стихии в городе Гунъи,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Начиная с 16 июля в зоне бедствия из-за наводнений оказались 3,004 млн жителей, 33 человека погибли, восемь пропали без вести, 256 тыс. человек переселены в безопасные районы", - говорится в распространенном заявлении.

В нем уточняется, что свыше 215 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий повреждены, материальный ущерб превысил 12,2 млрд юаней (около $188,9 млн).

Из-за продолжавшихся несколько дней ливней в провинции Хэнань начались паводки. Из-за прорыва плотины на одном из водохранилищ Чжэнчжоу власти провинции ввели первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.