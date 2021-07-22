COVID-19: электронная система регистрации граждан будет действовать и в мобильных пунктах вакцинации

В Армении уже несколько дней работает электронная система регистрации, которая регулирует очереди, образующиеся у мобильных пунктов, вакцинирующих от COVID-19. Имеется три окна регистрации граждан. Одно предназначено для граждан РА, другое - для лиц, имеющих вид на жительство и третье - для иностранцев. Сотрудница Национального института здравоохранения и координатор системы электронной регистрации Лусине Ованнесян сообщила «Арменпресс», что приоритет отдается гражданам РА, затем лицам, имеющим вид на жительство, и в конце иностранным гражданам.

«Система действует с 17 июля на мобильном пункте Северного проспекта, и работает без перебоев», - сказала Лусине Ованнесян.

При регистрации иностранцев проверяется факт их нахождения в Армении более 10 дней. Согласно новым изменениям, иностранец может быть вакцинирован в Армении, если он находится в Армении более 10 дней.

«Данные о въезде в Армению проверяются на месте. Мы регистрируем, если человек находится в Армении 10 и более дней. В системе есть разделы «Вакцинация» и «Консультации». Регострация идет и на консультации», - добавила Лусине Ованнесян.

Специалист отметила, что, видя эффективность электронной системы, запущенной на мобильном пункте вакцинации на Северном проспекте, они намерены запустить ее и на других передвижных пунктах Еревана. Независимо от того, будет ли наплыв иностранцев, эксперты считают, что система эффективна, и было бы правильно распространить этот опыт и на другие мобильные точки.

Сотрудник Национального института здоровья и член команды, координирующей работу мобильного центра вакцинации Айк Милитонян, отметил, что результаты работы системы стали видны с первого же дня. Во-первых, те большие толпы, которые были раньше, теперь не существуют, и очереди стали упорядоченными.

«Нет скоплений, нет шума, нет паники, все регулируется. Человек подходит, берет купон и ждет своей очереди. Это облегчает весь процесс вакцинации. В первую очередь для вакцинирующихся, также и для врачей», - сказал Айк Милитонян.

Самый активный из мобильных центров вакцинации в Ереване находится на Северном проспекте, потому что туристы в основном знакомы с этим местом. Айк Милитонян отметил, что активность есть и на других пунктах. Это касается и местных жителей, которые приходят, чтобы получить и первую и вторую дозу.

По данным Минздрава Армении, в 5 мобильных пунктах вакцинации в Ереване ежедневно вакцинируются в среднем 150 - 200 человек. Мобильные центры вакцинации есть и в Ванадзоре, Капане и в Гюмри.

В приказ Министра здравоохранения от 23 апреля 2021 года № 1393-Л внесены изменения и дополнения. Соответственно, изменилась политика бесплатных прививок от COVID-19 для иностранных граждан и для лиц, не имеющих гражданства Республики Армения. С 15 июля 2021 года вакцинация указанных лиц вакциной «Астра Зенека» будет проводиться только в случае их пребывания в Армении более 10 дней.